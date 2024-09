Scuola Fdi tuona | Bimbi disabili sprovvisti di assistenza materiale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Vergogna al Comune di Napoli! Domani inizia lama circa duemila bambinisarannodi”. Lo affermano Marco Nonno, presidente cittadino di Fratelli d’Italia, Luigi Rispoli, vicepresidente vicario e Giorgio Longobardi, consigliere comunale. “Il Comune di Napoli, dopo anni, si è accorto che i lavoratori della Napoli Servizi che si occupavano dell’nelle scuole dei bambininon avrebbero i requisiti per svolgere questi compiti – spiegano – Ci chiediamo come sia stato possibile che in tutti questi anni, ammesso che sia questo il vero motivo, nessuno abbia mai pensato di formare questi lavoratori per farli entrare in possesso dei necessari titoli per continuare la loro attività.