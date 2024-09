Scuola e cyberbullismo | in azione i nuovi codici interni di prevenzione

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Con l’inizio del nuovo anno scolastico, entrano ufficialmente in vigore le disposizioni della Legge 70 del 2024, un provvedimento pensato per combattere con maggiore incisività bullismo enelle scuole italiane. Questa riforma, approvata la scorsa primavera, introducestrumenti per prevenire e gestire questi fenomeni, cercando di dare una risposta concreta e tempestiva alle crescenti problematiche legate all’uso scorretto delle tecnologie digitali da parte dei giovani.per prevenire bullismo eUna delle novità principali della Legge 70/2024 è l’obbligo per tutte le scuole di adottare deidie contrasto al bullismo e. Questi, redatti dalle singole istituzioni scolastiche in base alla propria autonomia, devono essere in linea con le direttive del Ministero dell’Istruzione.