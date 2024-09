Sapete perché è tornata a casa con 50 euro? | Vittoria travolta dopo Affari Tuoi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Adè accaduto di tutto nella puntata andata in onda martedì 10 settembre. Protagonistadalla Valle d'Aosta che di fatto ha sbagliato tutto sin dall'inizio. Infatti la partita si è messa sul binario sbagliato praticamente sin dai primi pacchi. Via una caterva di rossi con la concorrente rimasta in gioco con solo 4 pacchi rossi e tanti blu. Ma è il primo cambio che si rivela subito fatale. La concorrente scambia il pacco pescato a inizio partita per un altro per poi scoprire che in quello che ha ceduto c'erano 50.000. Finita qui? No.ha rifiutato diverse offerta sostanziose del dottore fino al "capolavoro" finale con la scelta, ancora una volta nefasta, di accettare il cambio del pacco. E questa volta il risultato è ancora più cocente. All'ultimo giro la scoperta: nel pacco ceduto c'erano 30.000, mentre quello preso era un blu.