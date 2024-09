Regno Unito arriva l’Eta il visto a pagamento per gli europei | cos’è quanto costa e quando entra in vigore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Importanti novità per chi è intenzionato adre nel, non solo per lavoro, ma anche per turismo. Il governo britannico ha infatti annunciato l'estensione del sistema di visti elettronici a, chiamato Eta (Electronic Travel Authorisation), anche ai cittadini dell'Unione europea che voglionore nel Paese di Sua Maestà, ma che non hanno undi lavoro o non sono residenti oltremanica. Le nuove norme saranno ina partire dal 2 aprile del 2025.

inPer otteneresarà necessario compilare un modulo online e pagare una somma di denaro di circa 10 sterline. Lo scopo delle autorità britanniche è quello di rendere gli ingressi dei viaggiatori occasionali più efficienti e più sicuri.