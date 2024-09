Progetto Young corso di formazione per giovani attori | al via le selezioni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Torna anche per il biennio 2024 -2025, il consolidato laboratorio diper attrici efortemente voluto da Maria Grazia Panigada, Direttrice Artistica della Stagione di Prosa e Altri Percorsi della Fondazione Donizetti, e curato dal regista Fabio Comana. Il laboratorio si rivolge come di consueto aÂdi etĂ compresa fra i 18 e i 26 anni, con esperienza di almeno 2 anni diteatrale di base e propensione al lavoro di gruppo. Per partecipare, i candidati dovranno sottoscrivere l’apposito form allegando il proprio curriculum entro e non oltre il 24 settembre alle 12: https://forms.gle/qVMKAyChUhogoMPN8.