Progetto Torre-Sala interrogazione dell’opposizione su conformità urbanistica e chiusura via Marmorale

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Fare chiarezza sulladele sul calcolo dei volumi edificabili, garantire l’apertura al traffico di via, incrementare le aree verdi e gli spazi per parcheggi anche attraverso una variante in diminuzione di auditorium e uffici. Sulper le scuole Federicoe Nicolaabbiamo depositato un’ponendo questi quesiti all’Amministrazione”. Lo annunciano i consiglieri comunali di opposizione Francesco Farese, Floriana Fioretti, Giovanni De Lorenzo, Maria Letizia Varricchio, Raffaele De Longis, Luigi Diego Perifano, Angelo Miceli, Angelo Moretti, Giovanna Megna e Vincenzo Sguera. “Dagli atti progettuali ed amministrativi, consultati a seguito di richiesta di accesso, abbiamo rilevato alcune incongruenze che richiedono risposte da parte del sindaco Mastella.