Principe Harry compie 40 anni e incassa 9 milioni | hai capito il ribelle?

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Finalmente un raggio di sole illumina Buckingham Palace: lassa Catherine ha finito la chemioterapia, dopo un percorso «incredbilmente duro». Lo ha annunciato ieri l'account Instagram dei principi del Galles con un video di 3 minuti in cui la voce di Kate annuncia la lieta novella, raccontando il suo percorso e, soprattutto, la nuova prospettiva che la malattia le ha posto di fronte: godersi le cose semplici della vita, anche se «a questo stadio non si può dire ancora» che lassa sia guarita dal cancro. In sovrimpressione, infatti, scorrono scene inedite della vita famigliare dei principi del Galles con i figli George, Charlotte e Louis filmate tra il verde della loro proprietà di campagna, nel Norfolk. Alternate appaiono anche immagini di William e Kate scambiarsi gesti d'affetto che raramente siamo abituati a vedere in pubblico.