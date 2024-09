Prima il fatidico Si poi insieme ai testimoni vanno a fare la spesa la supermercato | la strana storia di una coppia toscana

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Un’idea originale ha regalato momenti divertenti e sicuramente “diversi” ai dipendenti e ai clienti di unche si sono ritrovati a riempire i carrelliai novelli sposi Tra le tante idee e trovate originali che oramai circolano in rete provenienti da tutto il mondo, quella che ci hanno regalato due ragazzi della provincia di Firenze, è sicuramente tra le più originali. In abito nuziale rigorosamente bianco lei, in completo scuro lui, dopo ilsi e il bacio che suggellava l’unione in matrimonio davanti a Dio e in presenza di parenti e amici, hanno pensato bene,di raggiungere tutti gli invitati al ristorante, di andare nel vicinolatra lo stupore dei presenti. Un matrimonio davvero insolito – Cityrumors.