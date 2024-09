Per il ds Pizzimenti un’estate senza rimpianti | Centrati tutti gli acquisti raggiungibili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Marcello, direttore sportivo della Reggiana: l’estate del calciomercato è alle spalle, è soddisfatto? "Sono un perfezionista, pensi sempre di poter fare meglio ma non tutto è sempre raggiungibile. Gli obiettivi sono stati, e ho fatto il massimo per mettere a disposizione di mister Viali giocatori consoni all’idea di gioco". Ha? "No, nessuno". Nemmeno dopo alcune trattative non andate in porto? Per esempio i giovani della Fiorentina (Amatucci e Distefano erano nel mirino). "hanno ambizione, anche i ragazzi ed è comprensibile. La Fiorentina e Goretti (oggi dirigente viola, ndr) sono stati sempre a disposizione, ma davanti a certe dinamiche non si può fare molto. Alla fine uno da Firenze è arrivato, Lucchesi". Una punta l’ha cercata? "Sì, però esiste anche il mercato in uscita e non solo quello di acquisizione.