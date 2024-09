Pallanuoto la Recco Waterpolo giocherà in Europa | accolta la richiesta per la Euro Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La, società che ha rilevato il titolo sportivo della gloriosa Pro, ha ricevuto il diritto di disputare laCup 2024-2025, ovvero la seconda competizionepea per importanza nell’ambito della. La compagine ligure ha incassato il via libera dapean Aquatics, dopo che la Proaveva rinunciato alla partecipazione ai gironi di Champions League a causa della crisi seguita all’addio del patron Gabriele Volpi. Laconoscerà il suo destino nei sorteggi che avranno luogo il prossimo 16 settembre e poi prenderà parte al girone preliminare, in programma dal 27 al 29 settembre. Ci saranno così quattro squadre italiane in questa manifestazione, visto che erano già state ammesse Iren Quinto, De Akker e Telimar.