Omicidio di Vitalina La speranza di Rossi Il perito | La donna strozzata a mani nude

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Come, e quando, è mortaBalani? Diciotto anni dopo l’della settantenne nel suo appartamento di via Battindarno, la domanda torna a imporsi. L’uomo che da 17 anni è in carcere condannato all’ergastolo per quel delitto, il commercialista oggi sessantaduenne Andrea, che doveva allae all’anziano marito di lei oltre due milioni di euro, vede ora un metaforico spiraglio di luce filtrare dalle sbarre della sua cella alla Dozza. Questo perché ilnominato dalla Corte d’appello di Perugia che sta revisionando il processo a suo carico ha dato di fatto ragione ai consulenti della difesa, stabilendo che le moderne conoscenze scientifiche spostano l’orario del decesso di Balani di almeno otto ore: a quando, cioè,aveva un alibi. Dunque la sua sorte giudiziaria potrebbe ribaltarsi.