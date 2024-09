Mobilità e trasporti 22 milioni per l’idrogeno

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Ventiduedi euro per l’innovazione nel campo delapplicato allae ai. E’ quanto prevede il decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy che dispone l’attivazione del Fondo per sostenere la realizzazione del Progetto di Comune Interesse Europeo “Idrogeno 4”. Tra le sfide e gli obiettivi specifici, lo sviluppo di tecnologie in grado di ridurre del 90% le emissioni causate dae il raggiungimento della neutralità climatica dell’Unione Europea entro il 2050. Le agevolazioni concesse ai soggetti nazionali, selezionati a seguito della manifestazione d’interesse, saranno fornite sotto forma di contributo alla spesa nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, secondo le condizioni stabilite dalla Commissione europea.