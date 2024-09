Milano | questura Reggio Calabria vieta funerale pubblico per Bellocco

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2024), 11 set. (Adnkronos) – I funerali di Antonio, il 36enne rampollo del clan di Rosarno ucciso lo scorso 4 settembre a Cernusco sul Naviglio () dal capo ultrà dell’Inter Andrea Beretta, si svolgeranno stasera, mercoledì 11 settembre, in forma privata. Lo ha stabilito con un’ordinanza ladiche hato la celebrazione “in forma pubblica e solenne” delle esequie in quanto “potrebbe rappresentare l’occasione per l’ostentazione della forza della famiglia criminale ed essere propizia per incontri tra affiliati, cementare alleanze o programmare iniziative illegali con conseguenti e potenziali turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica”. La salma verrà poi tumulata nel cimitero di San Ferdinando. L'articoloperCalcioWeb.