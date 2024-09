Milano-Cortina 2026 Fontana | Villaggio olimpico in anticipo rispetto alle date di consegna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) I lavori per la realizzazione degli impianti olimpici dinel capoluogo lombardo procedono “molto bene”. E positivo quindi è stato il sopralluogo con il ministro Abodi ai cantieri. Lo assicura il presidente della Regione Lombardia, Attilioa margine di una conferenza stampa a Palazzo Lombardia.garantisce che il“è indie anche il pala Santa Giulia sta andando molto bene. Si sono recuperati anche eventuali ritardi, lo stesso vale per la nuova struttura in fiera, che è bellissima anche da vedere”. E ha aggiunto: “Sono tutti interventi che rimarranno anche dal punto di vista architettonico e strutturale”, ha aggiuntoha commentato anche la notizia trapelata per la quale Inter e Milan sarebbero orientate a condividere ancora lo stesso stadio, abbandonando l’idea di due impianti separati.