Mazzeo a Pisa per i 150 anni dell’Ordine degli Avvocati

(Di mercoledì 11 settembre 2024), 11 settembre 2024 - L’Ordinedifesteggia quest’anno il 150esimoversario dalla fondazione e per l’occasione il presidente Antonioè intervenuto per portare i saluti del Consiglio regionale: “È un motivo di grande orgoglio celebrare insieme a voi un traguardo di rilevanza storica: 150di impegno, dedizione e servizio alla giustizia. Come ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ‘In un dialogo costruttivo tra tutti gli operatori del settore, l'Avvocatura è chiamata a fornire il suo qualificato contributo di esperienza e competenza per l'incremento di efficienza e funzionalità della giustizia’. Queste parole ci ricordano quanto la professione forense sia centrale non solo per la tutela dei diritti, ma anche per il funzionamento stesso del sistema democratico”.