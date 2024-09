Luca Giurato il giornalista più simpatico e amato della tv

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) (Adnkronos) – Volto televisivo che ha tenuto compagnia per decenni agli italiani,è stato uno dei conduttori e giornalisti più noti nella storiaRai. Morto a 84 anni per un infarto fulminante, come ha confermato la moglie all’Adnkronos, ha avuto una lunga e ricca carriera televisiva. Nato a Roma il 23 dicembre 1939, iniziò presto la sua carriera a Paese Sera come cronista, assunto a poco più di vent’anni a Paese Sera. Professionista dal ’65, si è reso protagonista di una brillante ascesa comee conduttore televisivo: la sua prima apparizione televisiva è del 1992 in ‘A tutta stampa’, rassegna stampa all’interno del Tg2notte. Da lì, innumerevoli i programmi di cui ha fatto parte, da ‘Domenica In’, dove approda nell’autunno del 1993, a ‘Unomattina’ (dal ’94), da ‘La vita in diretta’ fino a ‘Quelli che il calcio’.