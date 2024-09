LIVE Berrettini-Fonseca 1-0 Italia-Brasile Coppa Davis in DIRETTA | iniziato il primo singolare!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL 2°DIDILADEL DOPPIO DIDI15-15 Tiene da fondo Matteo, stecca il dritto il brasiliano. 15-0 Prima vincente di, il campo ripetiamo è velocissimo. 1-0 A zero il romano, con 4 battute vincenti! 40-0 Ace. 30-0 Prima vincente! 15-0 Seconda in kick vincente! La palla rimbalza altissima, è il campo del romano! Matteoalla battuta! 15:13 Sorteggio effettuato,il palleggio di riscaldamento! 15:07 Concluso l’inno dei nostri rivali odierni! Inno di Mameli in corso! Poi inizia il riscaldamento. SQUADRE IN CAMPO! CHE EMOZIONE! LAÈ NOSTRA! 14:54 “Importante ricordarsi del 2023” proferisce ai microfoni di Supertennis poche ore prima della partita. “Sembrava tutto finito con quel 3-0 contro il Canada inaugurale.