L’ex vice di Conte | Non credo Antonio passerà alla difesa a 4 sta pensando più al 3-5-2

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Angelo Alessio, tecnico che ha lavorato insieme aquando erano a Siena,Juve, in Nazionale ed infine con il Chelsea, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Alessio ha parlato dei dei possibili cambi di formazione chepotrebbe operare per trovare il vestito tattico adatto al Napoli. Alessio: «staal 3-5-2» «Dopo gli ultimi colpi di mercato del Napoli mi aspetto un cambio di modulo,chestiaal 3-5-2, anche se i principi rimangono gli stessi del 3-4-2-1,che con McTominay possa passare tranquillamente a questa soluzione inserendo un centrocampista in più. Rimanendo fermo sui principi del vecchio modulo si andrebbe ad intervenire poco. Prendendo Gilmour e McTominayche uno dei due sarà comunque inserito nei titolari», queste le parole di Alessio che poi ha aggiunto.