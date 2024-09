Legnano il nuovo Piano di Governo del Territorio ora è realtà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024), 11 settembre 2024 - È entrato in vigore ildidel(PGT) di, la cui approvazione definitiva è stata pubblicata oggi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Questo segna la conclusione di un iter iniziato nel 2021 dall’amministrazione comunale e culminato lo scorso 12 giugno con l’approvazione da parte del consiglio comunale. La pubblicazione sul BURL sostituisce integralmente il precedente PGT e pone fine al cosiddetto "periodo di salvaguardia", che limitava gli interventi urbanistici ed edilizi alle norme più restrittive tra il vecchio e il. Da ora in poi, tutte le pratiche di trasformazione deldovranno rispettare ildocumento, che introduce anche incentivi per favorire lo sviluppo.