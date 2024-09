La rivoluzione ungherese e l’imperialismo totalitario

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Nata ad Hannover nel 1906 e morta a New York nel 1975, Hanna Arendt fu in stretto contatto con alcuni dei maggiori protagonisti della scena filosofica del Novecento, tra cui spiccano Karl Jaspers, con il quale si laureò con una tesi su sant’Agostino, e Martin Heidegger, a cui fu a lungo legata anche affettivamente. Appartenente a una famiglia ebrea, negli anni Trenta del secolo scorso si impegnò nel movimento sionista e in seguito all’affermazione del nazionalsocialismo emigrò prima in Francia e poi negli Stati Uniti. Gli interessi filosofici della Arendt si concentrarono in particolare sulle questioni politiche e molto rilevanti risultano i suoi studi sul totalitarismo.