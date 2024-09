Indiana Jones e il tempio maledetto | un classico imperdibile

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024)E ILcon Harrison Ford, Kate Capshaw e Dan Aykroyd. Regia di Steven Spielberg. Produzione USA 1984. Durata; 2 ore LA TRAMA Seconda avventura di. Stavolta l'avventuriero archeologo scampa a una tempesta nell' Himalaya e in compagnia di una bella cantante arriva in India. Dalla padella nella brace. La coppia si trova alle prese con la sanguinaria setta dei Thugs che sta intraprendendo una rivolta contro la dominazione inglese. Kate Capshaw, destinata a diventare la signora Spielberg canta "Anything goes". PERCHE' VEDERLO perchè anche se, specie nella prima parte, il film è decisamente inferiore al primo episodio, Steven Spielberg rimane il più grande facitore di spettacoli degli anni 70 e 80.