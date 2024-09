Handanovic ufficializzato come tecnico UEFA A! 110 110 anche per un figlio d’arte

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La FIGC haoggi i nuovi tecniciA, seconda abilitazione massima per gli allenatori. Fra questi c’èSamir, ex portiere e capitano dell’Inter, oggi allenatore della formazione Under 17 nerazzurra. In listaun, con il massimo dei voti. PATENTINO – Fa un altro step la carriera di Samirche, dopo aver difeso i pali della porta dell’Inter per numerose stagioni e aver indossato la fascia da capitano, continua nella sua esperienza da allenatore. Alla guida della formazione Under 17, lo sloveno è da oggi abilitatoA.spiega la FIGC, questa qualifica permette di allenare tutte le formazioni giovanili (Primavera inclusa), tutte le squadre femminili e le Prime Squadre fino alla Serie C inclusa. Si tratta del penultimo step prima di diventare allenatori a tutti gli effetti.