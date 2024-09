Gran Bretagna | un visto a pagamento per i turisti dell’Ue Da quando scatta l’obbligo e quanto costa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 settembre 2024 – Dal 2025 per andare a visitare laservirà il. E sarà a. Il Regno Unito ha infatti comunicato che anche per i cittadini Ue (italiani compresi) sarà necessario un, denominato Eta (Electronic Travel authorisation), a meno che non si abbia un permesso di lavoro o si sia residenti Oltremanica. Una conseguenza della Brexit che obbligherà chi vorrà andare a fare il turista a Londra o Edimburgo a sborsare qualche sterlina in più. Le date Per i cittadini non europei l'obbligo di richiedere l'Eta scatterà già dall'8 gennaio 2025 e potrà essere essere richiesta a partire dal 27 novembre. I residenti Ue invece potranno cominciare a farne domanda dal 25 marzo e ne avranno bisogno a far data dal 2 aprile.