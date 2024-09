Ex Farmografica La Regione benedice l’intesa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) "Grande soddisfazione per l’avvio di un percorso di qualità. La firma il 5 settembre dell’accordo preliminare di vendita tra il gruppo Focaccia di Cervia e MM Packaging ha avviato formalmente la procedura di passaggio del ramo d’azienda. Ora parte una nuova fase operativa che porterà all’atto notarile entro il 30 settembre". Così l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla, al termine dell’incontro convocato in viale Aldo Moro, in cui Riccardo Focaccia di Focaccia Group ha ufficialmente delineato il piano industriale, dopo il passaggio relativo all’accordo già controfirmato con la società austriaca Mayer-Melnhof Packaging per un passaggio di proprietà della storica azienda cervese.