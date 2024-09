Chiara Capitta figlia di Lorella Cuccarini presenta la fidanzata sui social | ecco chi è

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 11 settembre 2024), ladi, oggi ha il cuore impegnato: la giovane giocatrice di calcio ha una, ma cosa sappiamo di lei? Lo scorso anno, ladiaveva fatto una specie di coming out. Dopo le sue dizioni pubbliche,– sempre via– aveva detto: “Vi ringrazio, ma ho detto tutto quello che sentivo, ho detto la verità e non c’è molto altro da aggiungere. Non vorrei il clamore attorno alle mia parole. Anche perché sono una ragazza che non ama stare al centro dell’attenzione“. In seguito al suo intervento, attorno alla figura della ragazza si è creato grande clamore. Il motivo risiederebbe nelle esternazioni indirette dellasulla comunità LGBTQ+. La conduttrice, infatti, nel 2020, aveva messo un like su Twitter a una dizione di Marco Gervasoni.