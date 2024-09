Casertana è ora di vincere! Al Pinto contro la Turris apriranno i distinti Trevisan in conferenza | Mercato di prospettiva soddisferà i tifosi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Il gruppo è compatto, segue Iori che li tiene uniti. L’amichevoleil Napoli è stata la chiave di volta. Quando giochi con squadre di categoria superiore, ti aspetti di subire tanti gol. Invece, più passavano i minuti, e più venivano applicate in campo le direttive degli allenamenti“: Trevore Manuel Iori hanno giocato insieme per un periodo della loro carriera. Oggi, si ritrovano insieme, fra campo e scrivania, a guidare la. “Iori sta svolgendo un ottimo lavoro, anche se la classifica per il momento non ci arride. Però, va vista con attenzione, e come sono arrivati questi soli due punti: con la Juve mi sono divertito, peccato che poi abbiamo subito tre gol. Invece, Latina e Picerno, hanno dato molto morale“. Ieri ha parlato il DS deldei rossoblù.