Cartiere a rischio duecento posti di lavoro Il Comune convochi i sindacati tempi stretti

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Crescono le preoccupazioni sul futuro delledi Fabriano dopo l’annuncio di una possibile vendita dell’area Marche del gruppo Fedrigoni. Ugl in pressing su istituzioni e azienda. "Si tratta delle exMiliani di Fabriano - sottolinea Paolo Pierantoni storico sindacalista dellee attuale segretario regionale dell’Ugl - e le nostre preoccupazioni sono legate a una bassa sensibilità dimostrata in questa fase, su una azienda che ha fatto la storia industriale del nostro Paese e che ha tutte le capacità di continuare a costruire una storia nel suo futuro industriale. Ma questo può accadere solo se si crede in un progetto industriale e per far questo è necessario uscire dalla gestione finanziaria del gruppo così come è stato fatto dal fondo Bain Capital inizialmente da soli e poi insieme al Fondo BC Partners.