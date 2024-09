Carmine Dimanate morto folgorato la moglie Paola | Sognavamo di adottare un bambino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024) “Mi è caduto il mondo addosso. Fino all’ultimo ho sperato che fosse solo un incubo. Perché, anche vedendolo, non realizzi quello che è accaduto. Invece è tutto vero”. Con queste toccanti paroleConte ha voluto ricordare il maritoDiamante, il cantante neomelodiconelle scorse ore a causa di un terribile incidente. Una notizia terribile, di fronte alla quale la donna è rimasta inizialmente come incredula, incapace di accettare la verità. Dalla sua casa di Grannazise, in provincia di Caserta, ha rilasciato un’intervista a Repubblica per raccontare i sogni e le passioni che stava coltivando insieme al suoprima della tragedia.Leggi anche: “C’è bisogno di una guerriera”.