Boccia o non Boccia?

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Se lavoleva stupirci ancora, ci è riuscita: ora dice che non ha mai avuto una relazione sessuale con Sangiuliano. Le dobbiamo credere?Ignazio Verrivia email Gentile lettore, quello che lei propone è l’interrogativo esistenziale che da molti giorni turba i sonni di tutti. È l’equivalente del dilemma amletico “essere o non essere”: l’ex ministro Sangiuliano ha fatto o non ha fatto con Maria Rosaria? Da ingenuo maschio avevo creduto che tra i due ci fosse stata una storia di passione e di letto. Però alcune amiche mi ammonivano: “Guarda che per me lei non gliel’ha data”. E siccome l’intuito femminile è mille volte più forte di quello maschile, il dubbio s’era insinuato.