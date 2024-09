Belen Rodriguez mostra il lato B e il lipgloss nel palazzo storico

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Finisce l’estate, le vip si rivestono: tutte ma non. L’argentina avrà anche chiuso i bikini nell’armadio ma ha deciso di sfoggiare la lingerie. Il suo nuovo video social ha fatto il pieno di commenti: le immagini sono bollenti. L’estate lontana dai social In backstageQuella diè stata un’estate insolitamente riservata sulsocial. La showgirl si è progressivamente allontanata da Instagram, prediligendo la vita reale. Scorci di quotidianità, dettagli di look, pensieri e riflessioni, scatti di backstage dai set fotografici: pochi contenuti per lei. Ogni tanto fanno capolino i figli, Santiago e Luna Marì. Nei giorni scorsi ha invece trovato il suo spazio mediatico anche il nuovo fidanzato, Angelo Edoardo Galvano. I due fanno coppia fissa da qualche mese ma, nelle scorse settimane, si era ipotizzata una rottura.