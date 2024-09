Alto Calore nuovo sequestro per i corsi di formazione fantasma

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna, il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino ha notificato e dato esecuzione, su disposizione della Procura della Repubblica, a due decreti dipreventivo, emessi nei confronti dell’Servizi s.p.a., svolgente il pubblico servizio idrico integrato per i Comuni della Provincia Irpina e in parte di quella sannita, e di una società della stessa provincia, finalizzati aldi € 376.711,75. Il procedimento trae origine da denunce di dipendenti del citato ente, i quali si sono avveduti di essere stati ricompresi fra coloro che avevano sostenutodifinanziati con il “Fondo Nuove Competenze”, in realtà da loro mai frequentati. Le investigazioni hanno riguardato l’utilizzo dei contributi previsti dal “Fondo nuove competenze”, istituito dall’art.