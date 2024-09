WWE | Il debutto di Giulia difesa di un titolo TNA un Last Man Standing match titolati e altro per l’odierna puntata di NXT

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 10 settembre 2024) L’avventura su USA Network del minore dei show WWE sta per concludersi dopo 5 anni, infatti dalladell’1 ottobre NXT si sposterà sull’emittente televisiva CW, per l’occasione il roster non si esibirà al consueto Performance Center ma andrà live nella Chicago di CM Punk, il quale sarà l’ospite speciale della. La settimana seguente invece situazione analoga a St. Louis che vedrà Randy Orton prendere parte all’episodio nella sua città di residenza. Comunque per un breve periodo tutti e 3 gli show WWE andranno in onda su USA Network, nominata la WWE Week on USA Network.