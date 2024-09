Unipol Arena verso il tutto esaurito per la Coppa Davis | oltre 13mila biglietti già venduti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Bologna, 10 settembre 2024- Sono13 mila igiàper laa Bologna, che vedrà gli azzurri giocarsi la qualificazione per le fasi finali del Torneo contro Brasile, Belgio e Olanda. Inserita nel Gruppo A l’Italia capitanata da Volandri giocherà per qualificarsi per leCup Finals che si terranno a Malaga. I convocati ufficiali sono: Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Simone Bolelli. La Federazione Italiana Tennis e Padel ha comunicato che isino a domenica per i 6 giorni di gioco sono13 mila, in crescita del 5% rispetto ai già ottimi risultati del 2023.