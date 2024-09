Torna Sapiens festival Si parla di lavoro e Ai

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) SULZANO (Brescia)l’appuntamento con uno deiculturali più attesi delle provincie di Brescia e Bergamo:, organizzato dall’associazione Reading presieduta dalla giornalista Claudia Mangili, che quest’anno propone un cartellone ricco di ispirazioni, tutto dedicato alla figura dell’"homo faber" e al mondo del, che sta vivendo una rivoluzione di non poco conto, anche per via dell’affermarsi dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. "La quinta edizione divolge il suo sguardo proprio qui: sull’homo faber, sul, sulla relazione, nuova, da ricostruire, fra uomo e occupazione - dice Mangili - Stiamo vivendo le grandi invenzioni tecnologiche innescate dalle scoperte scientifiche e i loro effetti sulle nostre vite lavorative, dalla robotica all’Ai.