Temptation Island 13 tentatrice fidanzata in gran segreto e redazione ingannata? La grave testimonianza

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 10 settembre 2024)è ritornato con la seconda edizione del 2024 e unaavrebbe preso in giro sia lache i telespettatori. Sembra infatti che stia partecipando al programma solo per ottenere notorietà e visibilità, visto che avrebbe un fidanzato e non avrebbe rispettato il regolamento imposto dalla produzione per prendere parte al programma comenel villaggio dei fidanzati di13: scopriamo cosa è emerso a cavallo della prima puntata.13:segnalazione su una? Le clamorose informazioni he ladi13 avrebbe tenuto nascosto a tutti sono arrivate da una ragazza che segue Amedeo Venza (esperto di gossip) sui social e che vivrebbe proprio nello stesso paese della: “Ciao Amedeo vorrei restare anonima per favore.