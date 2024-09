Strage di api sul tetto del Ministero dell’Agricoltura | vespe e calabroni sterminano l’apiario di Lollobrigida alla vigilia del G7 Ambiente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Non una bella sorpresa quella con cui ha dovuto fare i conti Francescoal rientro dalle vacanze, la scorsa settimana, quando l’attività del suoha ripreso a pieno ritmo. Migliaia di api sono sterminate da sciami diorientali e. Gli alveari si trovavano suldelin via XX Settembre e facevano parte di un progetto che prevedeva la creazione di un apiario. Brutte notizie per– E’ il quotidiano Il Foglio, nel dare la notizia, a ricordare la parole diin occasione della giornata mondiale delle api, lo scorso 20 maggio: “Tuteliamo le api. Per noi, per la natura, per le future generazioni”. “È come il simbolo del mio”, aveva aggiunto il ministro mostrando un vasetto di miele ‘Masaf’.