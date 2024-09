Statali in pensione a 70 anni E addio per sempre ai bonus

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 settembre 2024) Il governo Meloni si appresta ad approvare la nuova manovra finanziaria, districandosi fra la necessità di far quadrare i conti e quella di presentare ai cittadini un piano che tenga conto delle loro necessità. Un compito non facile, la cui via di soluzione, i tre leader Meloni, Tajani e Salvini hanno riassunto in una nota congiunta. “Nell’incontro di maggioranza è stata ribadita la volontà di proseguire nel solco di una politica di bilancio seria ed equilibrata, confermare quanto di buono è stato fatto e verificare cosa di nuovo può essere attuato concentrando tutte le risorse a disposizione sulle priorità già indicate (famiglie, imprese, giovani e natalità), mettendo definitivamente la parola fine alla stagione dei, che hanno dimostrato di non produrre alcun risultato”.