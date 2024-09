Sport in tv oggi martedì 10 settembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) Ci sarà tantoda seguire in tv ed in10: inil tennis con la fase a gironi delle Finals di Coppa Davis ed i tornei WTA di Monastir e Guadalajara, con tre azzurre protagoniste, il calcio, con la Nations League e le qualificazioni agli Europei Under 21. Per quanto concerne il tennis scatteranno i gironi di Coppa Davis: inquest’Germania-Slovacchia, Canada-Argentina, Paesi Bassi-Belgio ed Australia-Francia. Per i tornei WTA saranno protagoniste a Monastir Lucia Bronzetti ed a Guadalajara Martina Trevisan e Lucrezia Stefanini. Il calcio sarà protagonista invece con 9 incontri di Nations League, le qualificazioni agli Europei U21 con Norvegia-Italia, e l’Elite League U20 con Italia-Germania. Per il calcio a 5 femminile ci sarà la prima delle due amichevoli dell’Italia in Slovacchia.