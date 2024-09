Shimon | Per noi è molto importante vedere un cambio di mentalità da parte della squadra…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 10 settembre 2024) L’Italia batte in casa Israele alla Boszik Arena di Budapest. Il risultato: 1-2 per gli azzurri, a segnare Frattesi e Kean. I calciatorinostra nazionale dominano la partita, altra rete segnata da Tonali, ma è fuorigioco. Ran Ben, l’ allenatore dell’Israele in sala stampa Anche Ran Ben, allenatore di Israele, si è pronunciato in conferenza stampa dopo la sconfitta in Nations League contro l’Italia. Le sue parole in merito al match: “Abbiamo fatto pressione su tutto il campo, abbiamo provato a vincere la partita. C’è strada da percorrere ma andiamo avanti passo dopo passo. Spalletti ha detto delle belle cose su Israele. Quando però arriveranno anche i risultati? Vogliamo ottenerli, ma èdifficile ottenere risultati positivi in questo girone. Per noi èundidasquadra.