Serie A | Cambiamenti nell’arbitraggio in Italia | ci saranno sanzioni severe per gli attacchi

(Di martedì 10 settembre 2024) Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante laA: Enel nivel del arbitraje es tema de conversación. El VAR y su uso no escapan a las decisiones polémicas, como en casi toda Europa -salvo Suecia, única sin usarlo- y se decidió tomar cartas. Una hora y media estuvo reunido el comité de árbitros en cabeza de Gianluca Rocchi con cartoce de los veinte entrenadores de laA, todo con miras a mejorar el rendimiento de la materia en el país. El árbitro encargado de la ponencia diseñó varias imágenes en las que consultaba a los técnicos por la decisión que tomarían en determinadas situaciones, incluyendo jugadas con manos a interpretación, todo respuestas que le sirvieron para tomar nota y promover una mejora colectiva del gremio.