San Cristoforo nasconde armi munizioni e droga in un appartamento arrestato 61enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 10 settembre 2024) I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania hannoun pregiudicatodi Catania. In particolare, il, in unin affitto di via Trovatelli nel cuore del quartiere San, avrebbe stoccatoe nascosto alcuneclandestine. I Carabinieri dopo diversi appostamenti, hanno poi rivolto la loro attenzione all’, osservando sin da subito la preoccupazione del soggetto fermato, che ben sapeva cosa sarebbe stato trovato. Ben nascoste all’interno del cassettone del letto matrimoniale della camera da letto venivano infatti recuperate una scacciacani con canna modificata e resa funzionante, un revolver Maripen calibro 38SW corto, priva di matricola, con canna tagliata in modo da essere più facilmente occultabile e trasportabile in tasca, alcunecorrispondenti alle duee diverse dosi di marijuana amnesia.