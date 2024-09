Presi i rapinatori seriali Hanno terrorizzato la città con sette colpi in tre mesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Durante l’estatecompiuto una vera e propria razzia. Collane d’oro strappate, a volte con la forza, dal collo delle vittime, spesso donne. Il modus operandi era sempre lo stesso: i bersagli venivano pedinati a lungo in attesa del momento giusto per entrare in azione e poi abbordati con la scusa di chiedere delle informazioni. Non avevano nessuna paura ad agire in pieno giorno, anche in zone molto affollate: da piazzale Kennedy a viale Tripoli, dal parco Cervi alle fermate del Metromare di via Pascoli e di Miramare. Sono stati infine arrestati dalla polizia due cittadini peruviani, entrambi 41enni, indagati – a vario titolo – per essere i presunti autori di 7 episodi di furti con strappo e rapine commesse a Rimini tra maggio e luglio. Un bottino composto in gran parte da collane d’oro, portate via a volte a residenti e turisti, in alcun casi singolarmente altre volte in coppia.