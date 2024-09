Prato ecco la 60 Coppa 29 Martiri di Figline

Leggi tutta la notizia su lanazione

10 settembre 2024 - Sta per tornare la29di, competizione ciclistica giunta ormai alla sua 60esima edizione. La manifestazione, riservata per il quarto anno agli Juniores (17-18 anni), celebra domenica 15 settembre la memoria storica della resistenza. In passato vi hanno partecipato grandi campioni mondiali come Bartali, Bugno, Bettini, Ulissi e Quintana. La corsa pratese è una delle poche in Italia, a livello juniores, con arrivo in salita. La partenza della gara sarà a Vaiano alle 13:30 in via Braga, all'altezza del circolo G.Rossi, mentre l'arrivo sarà sulla collina di, dopo la dura salita delle "svolte", a Schignano tra le 15:45 e le 16:15.