Paganin | Frattesi da Inter! Un investimento a lungo termine

(Di martedì 10 settembre 2024) Davideha deciso la partita dell’Italia contro Israele con un gol e il recupero che ha portato alla seconda rete. Antoniosu TMW Radio ha detto questo sul calciatore dell’. ALTI LIVELLI – Davidedetermina e cattura l’attenzione con l’Italia di Luciano Spalletti. Non solo segna, ma aiuta la squadra a trovare le vittorie dopo gli Europei. Antonione parla in questo modo: «Sei nell’, squadra che ha vinto lo Scudetto e finale di Champions League. L’ha fatto uncon, avere uno così fa dormire sonni tranquilli. Non ha i galloni da titolare ma ci sta in una squadra di vertice. In questo momento preferirei rimanere all’comunque. Sicuramente durante l’anno si farà almeno il 70% delle presenze, visti gli impegni. Difficile pensare che uno come lui non rientrerà nelle rotazioni.