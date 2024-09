Morto Nick Becattini addio al grande musicista blues toscano

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 10 settembre 2024)alal. La scomparsa di, 62 anni, a Camaiore, dove abitava il celebre chitarrista apprezzato in tutto il mondo. Nato a Pistoia,era da tempo malato di Sla. Il cordoglio della Toscana con il presidente della Regione Eugenio Giani: “La Toscana si stringe per la prematura scomparsa di, chitarrista di straordinario talento nato a Pistoia e residente a Camaiore. Lottava dal 2018 contro la Sla ma non hai mai smesso di continuare a suonare ed emozionarci con la sua musica. Alla famiglia e agli amici l’abbraccio della Toscana. Riposa in pace,”. A luglio il grandissimo applauso di Pistoiaper, sul palco sulle note di Sweet Home Pistoia, brano inedito che lui ha composto proprio per il festival.