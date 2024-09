Luna Rossa la suggestione Ruggero Tita è affascinante ma non praticabile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) Tra la Final Preliminary Regatta ed il doppio round robin della Louis Vuitton Cup,Prada Pirelli ha affrontato complessivamente 17 regate ufficiali a Barcellona. Lo skipper Max Sirena si è sempre affidato alla coppia di timonieri composta da James Spithill e Francesco Bruni, già protagonista dell’ultima campagna di Coppa America in Nuova Zelanda nel 2021. In realtà hanno disputato tutte le regate anche i trimmer Umberto Molineris e Andrea Tesei, mentre c’è stata un po’ di rotazione tra i ciclisti soprattutto nelle giornate in cui erano previsti due impegni ravvicinati. Una strategia ben precisa da parte del team director di, che ha deciso di puntare tutto sull’esperienza e sull’alchimia di un equipaggio ormai affiatato che ha alle spalle una lunga preparazione nelle acque catalane con l’AC75.