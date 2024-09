Leonardo calo in Borsa | Non preoccupa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) "Ci possono essere momenti come questi, fanno parte del metabolismo del mercato, non mi preoccuperei molto". Lo ha detto Roberto Cingolani (nella foto), amministratore delegato di, rispondendo sulindel titolo dopo le elezioni in Turingia e Sassonia.sta dando vita a una joint venture col gruppo tedesco Rheinmetall per la produzione di carri armati. "Ad agosto siamo cresciuti dell’11% – ha aggiunto Cingolani, a margine del congresso internazionale Icas a Firenze –, e adesso con questo risultato elettorale abbiamo perso non tutto ma più degli altri. Ma sono cicli, non sono cose che si guardano sulla scala delle settimane. Queste sono le leggi del mercato". Tuttavia, ha puntualizzato l’amministratore delegato di"non mi preoccuperei molto.