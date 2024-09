Lazio Baroni | Tavares ha grandi qualità lo stavamo aspettando

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024) Stagione di cambiamenti per lache, in estate, ha salutato giocatori importanti ma ne ha accolti di nuovi, pronti a scrivere ulteriori pagine della storia biancoceleste. Uno di questi è Nuno, terzino proveniente dall’Arsenal e in passato giocatore anche di Benfica e Nottingham Forest. Dopo l’iniziale infortunio che lo ha costretto a saltare gran parte del pre campionato e le prime due gare della stagione contro Venezia e Udinese, il calciatore portoghese ha messo in mossa tutte le sua, giocando una grande partita contro il Milan: due assist per i gol di Castellanos e Dia che gli hanno dato modo di fare subito breccia nel cuore dei tifosi. Anche Marcosembra essere rimasto impressionato da, tanto da elogiarlo ai microfoni di Radio Serie A con Rds. “È un ragazzo che hapotenzialità, non a caso era un giocatore dell’Arsenal.