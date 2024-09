La Verna al via le celebrazioni dell’ottavo centenario delle stimmate di San Francesco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) La(Firenze), 10 settembre 2024 - “d'Assisi ci è contemporaneo, unuomo ricerca, un uomo che ha saputo sognare e ha saputo scegliere secondo Dio. A volte riduciamo la sua vita un po' troppo frettolosamente ad un “prima” e a un “dopo”, mentre la sua esperienza vada guardata come un itinerario coerente, fatto di svolte che pian piano ne hanno plasmato l'animo, per renderlo sempre conforme a Cristo. E sul monte dellatale conformazione na raggiunto il punto sublime e vertiginoso, col dono. In questo modo abbiamo provato a vivere e ad offrire questo annoche sta per concludersi e che a metà settembre ha il suo momento centrale”. Cosi fa' Matteo Brena, coordinatore del comitato che, riunendo tutte le componenti della famiglia francescana toscana, ha curato le iniziative per l'ottavodella stimmatizzazione di san