(Di martedì 10 settembre 2024) Il Re è: lunga vita al Re!, attore di, tv e, il cui risonante e inconfondibile baritono lo ha reso noto come ladel cattivo per eccellenza,in Star Wars, èieri, 9 settembre 2024, nella propria casa, nella contea di Dutchess (NY), a 93. A dare la notizia è stato il suo rappresentante. Dopo aver superato una grave balbuzie da bambino,si è affermato come uno degli attori neri pionieri della sua generazione, vantando una carriera lunga e versatile, che dura da oltre 60, dal suo debutto a Broadway nel 1958 al Cort Theatre (ribattezzatoTheatre nel 2022) alla sua più recente interpretazione in Il principe cerca figlio del 2021. Per quel film, l’attore ha vestito i pdi Re Jaffe Joffer dalla commedia del 1988 di Eddie Murphy Il principe cerca moglie.